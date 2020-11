YouTube per Android TV ora supporta lo streaming di video in 8K

I televisori con display in grado di supportare anche contenuti in 8K, finora, quando utilizzavano YouTube tramite box Android TV si trovavano i video limitati a 4K durante lo streaming per la mancanza della funzionalità. Ora, però, finalmente l’ultimo aggiornamento all’app garantisce agli utenti la possibilità di vedere i video 8K senza problemi.

Il supporto per lo streaming 8K è disponibile ora, anche se in modo limitato, per Android TV con YouTube per Android TV versione 2.12.08: si tratta di un’implementazione ancora base e disponibile su pochi dispositivi (nello specifico quelli dotati di Android 10 o successivi), ma almeno finalmente è giunta sul mercato.

Il log delle modifiche però presenta anche altre novità interessanti:

Visualizza la schermata iniziale di YouTube Music;

Supporto per Cast Connect;

Supporto 8K limitato per Android 10 e versioni successive;

Selezione della risoluzione migliorata;

Risolti problemi di data e ora errati;

Vari altri miglioramenti della piattaforma.

In particolare va notata la feature Cast Connect, introdotta per consentire un controllo esteso di Android TV soprattutto per quanto riguarda la risoluzione dello schermo, altre impostazioni e la trasmissione di programmi da servizi streaming installati nel telefono al TV.

A proposito di Android TV, che Android 9 (Pie) arriverà negli Android TV Sony usciti tra 2016 e 2019 con il firmware 6.7140, assieme a diverse correzioni di bug, migliorie alle prestazioni e l’aggiunta del supporto per playback video da USB a 100 e 120Hz.



Restando invece su YouTube, di recente i gestori della piattaforma hanno deciso di pubblicare annunci pubblicitari durante i video di content creator non iscritti al programma Partner, senza però pagare loro un centesimo.