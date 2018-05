YouTube annuncia una nuova versione di Music: addio Google Play Music

YouTube ha finalmente annunciato una versione aggiornata di Music, il servizio musicale del colosso dei video online che andrà a sostituire completamente Google Play Music. Se volete essere tra i primi a provarlo vi dovrete registrare nel sito ufficiale: vi verrà inviata una notifica non appena sarà disponibile nel nostro paese.

Come per le edizioni precedenti, il punto di forza del nuovo YouTube Music sta nella personalizzazione: mentre lo utilizzerete il servizio cercherà di venire in contatto man mano con i vostri gusti e proporvi di conseguenza nuovi brani ed artisti, sempre in linea con quelle che sono le vostre preferenze musicali. A dare una mano in questo processo ci sarà anche l'intelligenza artificiale implementata in Google Assistant, che andrà ad esaminare la vostra cronologia per capire quali sono i generi o i cantanti che ascoltate di più. Tutto questo mettendo da parte i video, e lasciando spazio solamente all'audio.

La home del servizio sarà strettamente connessa alle vostre preferenze, e muterà spesso di conseguenza, mostrandovi suggerimenti e nuove uscite, che cambieranno inoltre in base alla vostra posizione.

Il nuovo YouTube Music sarà disponibile a partire dal 22 maggio negli Stati Uniti, Nuova Zelanda, Australia, Messico e Corea del Sud al prezzo di 10 dollari al mese (per la versione Premium), mentre se non volete sottoscrivere un abbonamento potrete usufruire della versione gratuita del servizio, che vi farà però rinunciare all'ascolto in background, al download delle tracce per l'ascolto offline ed ospiterà diversi contenuti pubblicitari.