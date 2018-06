YouTube App: tasto per scaricare video disponibile in Italia, ma solo con Premium

Stavamo guardando qualche video su YouTube dal nostro smartphone e ci siamo accorti che il tasto per scaricare qualsiasi video presente sulla piattaforma di Google è finalmente in rollout anche in Italia, ma solo per gli utenti Premium.

Come potete vedere dagli screenshot qui sotto, la funzionalità in questione è attualmente stata abilitata per molti utenti italiani, sia per quanto riguarda l'app Android che per quella iOS. Il tasto per scaricare video e guardarli offline era molto atteso dall'utenza, visto che in altri Paesi è disponibile da molto tempo. Le opzioni disponibili per quanto riguarda la qualità dei video scaricati sono attualmente due: 360p e 720p.

La notizia che però probabilmente non farà felice l'utenza è che questa funzionalità è disponibile solamente per chi è abbonato a YouTube Premium. Infatti, cliccando sul nuovo pulsante "Scarica", vi troverete dinnanzi a un popup che vi inviterà a provare gratis per un mese il servizio, con un costo mensile che poi sarà di 11,99 euro (17,99 euro piano famiglia). Per ulteriori informazioni sull'abbonamento in questione, vi invitiamo a consultare la pagina dedicata.

Nel frattempo, oggi è arrivato in Italia anche il servizio YouTube Music, che al prezzo di 9,99 euro (14,99 euro piano famiglia) al mese consente di ascoltare musica in background, scaricarla ed eliminare una volta per tutte le pubblicità.