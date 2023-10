Su YouTube arriva l'avviso anti-AdBlock: lo avete visto?

A maggio era emerso che YouTube avrebbe bloccato gli utenti con AdBlock, impedendo loro di visualizzare i video della piattaforma. Alla minaccia del colosso dello streaming non avevano mai fatto seguito delle azioni concrete, ma le cose potrebbero presto cambiare. A quanto pare, infatti, YouTube sta implementando una nuova schermata anti-AdBlock.

A riportare la notizia è The Verge, che ha anche condiviso il primo screenshot dell'avviso anti-AdBlock di YouTube, che potete reperire in calce a questa notizia. La finestra dice: "gli Ad Blocker non sono permessi su YouTube. Se vedi questo messaggio è possibile che tu sia usando un Ad Blocker. Le pubblicità permettono a miliardi di persone in tutto il mondo di usare gratuitamente YouTube. Puoi sempre eliminare le pubblicità acquistando YouTube Premium: i creatori di contenuti verranno comunque pagati con il tuo abbonamento".

Al di sotto di questa spiegazione, YouTube offre a ciascun utente due opzioni: consentire le pubblicità su YouTube disinstallando il proprio Ad Blocker (o mettendo la piattaforma in whitelist su quest'ultimo), oppure acquistare una sottoscrizione a Premium. Al momento, comunque, sembra che il messaggio non compaia a tutti gli utenti, perciò esso potrebbe essere ancora in fase di rollout o di test su un bacino più ampio rispetto a quello utilizzato fino ad oggi.

Sempre The Verge ha chiesto ulteriori informazioni a Google. Christopher Lawton, un portavoce di YouTube, non ha fornito ulteriori informazioni a riguardo, affermando che le dichiarazioni già rilasciate sul blocco degli Ad Blocker a giugno restano ancora valide. Queste ultime identificavano la schermata come un semplice esperimento esteso ad un ridotto numero di utenti, perciò possiamo aspettarci che Big G stia semplicemente ingrandendo man mano il raggio dei suoi test a più persone.