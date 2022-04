YouTube: arriva anche in Italia la funzionalità Super Grazie, ecco come funziona

Nonostante ancora molti utenti attendano l'arrivo del picture-in-picture su YouTube per iOS, nella giornata di oggi Google ha lanciato un'altra funzione per la sua app di streaming video, che è già disponibile in Italia con il nome di "funzionalità Super Grazie".

Super Grazie è la funzione già nota come "Applauso degli spettatori" ed è stata implementata da Google nella giornata di ieri in diversi Paesi del mondo, tra cui anche l'Italia, come segnala un post nella Guida di YouTube.

La funzione è stata lanciata in beta lo scorso anno in un numero limitato di Paesi, tra i quali l'Italia e diversi altri Stati europei non erano inclusi. La feature, secondo Google, dovrebbe fornire un'ulteriore fonte di introiti finanziari per i creatori di video su YouTube, permettendo agli spettatori dei propri video di mostrare un particolare apprezzamento per questi ultimi.

Nello specifico, gli spettatori potranno comprare un "ringraziamento" per lo YouTuber, che consiste in un'animazione a schermo mostrata durante la riproduzione del video e la possibilità di scrivere un commento diverso da quello degli altri utenti, che viene cioè evidenziato allo YouTuber tramite un colore diverso dal resto delle iterazioni degli utenti.

Per questo, Big G spiega che Super Grazie è "un nuovo modo per entrare in contatto con gli spettatori che vogliono mostrare maggiore gratitudine nei confronti dei contenuti". Potete dare un'occhiata al video esplicativo della funzionalità in cima a questa notizia oppure direttamente sul canale YouTube di Google.

Pare infine che quasi tutti i creatori potranno usare Super Grazie sui propri video: per accedere alla funzione, infatti, basta risiedere in uno dei Paesi dove essa è già stata implementata ed avere un canale attivo e monetizzabile. Sono invece esclusi dalla funzionalità i canali musicali con contratto SRAV. Super Grazie, infine, non può essere attivato su video con limiti di età, privati e destinati ai bambini, nonché sui livestreaming di Youtube Gaming.