YouTube, arriva la svolta inaspettata: non ci saranno più Stories

Sembra che si tratti di un periodo di novità per BigG. Dopo aver trattato l'arrivo dell'IA su Google, infatti, è giunto il momento di soffermarsi su una questione legata a YouTube: a breve non esisteranno più le Stories.

A tal proposito, come riportato da The Verge, così come spiegato da un Community Manager di YouTube mediante il portale di supporto ufficiale di Google, il formato Stories (da non confondere con gli Shorts) non sarà più disponibile sulla piattaforma a partire dal 26 giugno 2023. Da tale data, infatti, tutti i canali YouTube non potranno più pubblicare Stories e le pubblicazioni esistenti scompariranno dopo 7 giorni.

Per intenderci, ciò a cui si fa riferimento è la possibilità di visualizzare le pubblicazioni temporanee effettuate dai canali, ovvero quelle che vengono segnalate mediante la comparsa di un cerchio rosso attorno all'immagine del canale YouTube. La funzionalità Stories è insomma, alla fine, durata circa 6 anni, dato che era stata originariamente introdotta nel 2017. Potevano in ogni caso utilizzarla solamente canali YouTube con più di 10.000 iscritti.

La feature che ricorda da vicino Instagram sembra non aver funzionato troppo contestualmente alla piattaforma di Google. Per il resto, ciò che la società di Mountain View sembra voler fare con questa mossa è anche spingere i Content Creator a utilizzare altri metodi, quali i post Community e i video Shorts per aggiornare l'utenza. Al netto di questo, l'era delle Stories su YouTube sta giungendo al termine.