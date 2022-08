YouTube: arriva finalmente lo zoom sui video, ma con diverse limitazioni

YouTube ha annunciato nuove feature per lo shopping solo a metà luglio, ma sembra che il social network abbia già un altro asso nella manica per i suoi utenti: in questi giorni, infatti, è in fase di testing la possibilità di effettuare lo zoom su alcune parti dei video caricati sulla piattaforma.

La feature, che pare decisamente interessante per chi utilizza più spesso la piattaforma, è al momento in fase di testing tra gli abbonati Premium, e lo rimarrà almeno fino al 1 settembre. Dopo quella data, invece, non è chiaro se la funzione resterà esclusiva per gli utenti paganti o se sarà estesa a tutti, oppure ancora se semplicemente Google la rimuoverà per migliorarla ulteriormente prima della release definitiva.

Dopo aver abilitato la funzione tra le feature sperimentali di YouTube, potrete usare due dita per ingrandire specifiche parti dei video e muovervi al loro interno utilizzando lo scorrimento del dito: ovviamente, viene da sé che la funzione è riservata all'app per smartphone e tablet di YouTube, perciò non sarà disponibile per gli utenti PC.

Stando a quanto riporta Android Police, comunque, lo zoom sarebbe ancora ad una fase precoce di sviluppo: per questo motivo, Google avrebbe deciso di renderla disponibile solo per poco tempo e solo per gli utenti Premium. Inoltre, lo stesso portale riporta che probabilmente la funzione verrà rimossa a settembre, dando così più tempo agli ingegneri software di YouTube per lavorarci sopra e, intanto, permettendo all'azienda di valutare il feedback ricevuto durante il test dagli utenti.

Insomma, benché l'introduzione dello zoom su YouTube sia una novità decisamente attesa da molti fan, ci sarà ancora da aspettare un bel po' prima che essa venga ufficialmente rilasciata per tutti.