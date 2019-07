YouTube: arrivano gli abbonamenti personalizzati. E' sempre più vicino a Patreon?

YouTube ha annunciato l'aggiunta di alcune nuove funzionalità che consentiranno ai creatori di contenuti di guadagnare più denaro dai propri video, il tutto nell'ottica della piattaforma che mira a diventare meno dipendente dagli annunci pubblicitari. I nuovi strumenti includono anche nuove opzioni di abbonamento.

Tra le novità più interessanti figura la Super Chat, ovvero un servizio che consente agli spettatori di pagare per mettere in evidenza i propri commenti durante le dirette. Nel corso della presentazione al VidCon, YouTube ha annunciato che oltre 90.000 canali utilizzano la funzione, ed in alcuni di questi viene anche raggiunta quota 400 Dollari al minuto di guadagno, al punto che "per oltre 20.000 canali, la Super Chat è il principale strumento per generare entrate".

Per quanto riguarda la vendita di merchandising, che è stata annunciata lo scorso anno nel corso della stessa conferenza, YouTube ha aggiunto una nuova serie di partner con cui gli youtuber possono lavorare e che consentiranno loro di incorporare il box gli acquisti direttamente sotto i filmati.

Una novità importante è rappresentata dai Super Stickers delle chat, che i fan possono acquistare durante gli eventi per utilizzarli nei commenti. Si tratta di un modo attraverso cui gli iscritti possono mostrare il loro sostegno ai vari youtuber. Gli adesivi animati, una volta acquistati, compariranno nelle chat presenti al lato delle dirette o anteprime.

In espansione anche le Membership. I canali ora possono offrire fino a cinque diversi piani di abbonamento, con altrettanti prezzi e vantaggi diversi. Questa funzione avvicina ulteriormente YouTube a Patreon, la piattaforma a cui si sono rivolti vari youtuber per incrementare i guadagni.

Mohan ha affermato che l'obiettivo è creare opportunità per i creatori di costruire una community, oltre che un business globale. Quest'ultima novità però sarà disponibile solo per i canali con più di 30.000 iscritti.