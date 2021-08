YouTube, in arrivo un nuovo abbonamento? 6,99 Euro per rimuovere la pubblicità

Google a quanto pare ha dato il via ad alcuni test per un nuovo livello di abbonamento per YouTube, battezzato "Premium Lite". Si tratta di una sottoscrizione attualmente disponibile in poche nazioni (Belgio, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia) che a 6,99 Euro al mese propone la sola rimozione della pubblicità.

In una nota, un portavoce della piattaforma di Google ha spiegato che "nei paesi nordici e nel Benelux (ad eccezione dell'Islanda), stiamo testando un nuovo abbonamento per offrire agli utenti una scelta ancora maggiore: Premium Lite costa € 6,99/mese (o l'equivalente locale al mese) e include video senza pubblicità su YouTube".

Il risparmio è quindi importante se si tiene conto che il piano Premium esistente costa 11,99 Euro circa in Europa.

La scoperta è da imputare all'utente ResetEra, secondo cui Premium Lite estende le sue funzioni non solo al sito web di YouTube, ma anche all'app per iOS, Android, smart tv, console ed in YouTube Kids. Non è invece presente YouTube Music e le altre funzionalità Premium come la possibilità di riprodurre video in background o da offline.

Al momento in Italia non è stata ancora avvistata questa novità, e non sappiamo se e quando sarà disponibile per tutti. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere tramite i commenti.