YouTube aumenterà il numero di pubblicità nei video musicali

inizierà ad aumentare il numero dinei video musicali. Non è un segreto che la piattaforma abbia in programma di lanciare unper contrastare, e questa mossa sembra proprio andare verso quella direzione.

Lyor Cohen ha rivelato che le pubblicità giocheranno un ruolo importante nei piani futuri dell'azienda. Infatti, una volta avviato il nuovo servizio di streaming, sembra che YouTube inizierà ad inserire più pubblicità nei video musicali, in modo da spingere gli utenti a sottoscrivere un abbonamento. Cohen ha affermato di essere consapevole del fatto che molte persone non saranno entusiaste di questa cosa, ma sembra che il tutto sia ormai deciso in via definitiva. Tuttavia, il nuovo piano di abbonamento non rimuoverà solo gli annunci, ma darà agli utenti anche l'accesso a contenuti esclusivi. L'offerta premium dovrebbe infatti contribuire a migliorare le relazioni di YouTube con le etichette discografiche di tutto il mondo, che hanno spesso accusato la piattaforma di trattenere una percentuale troppo alta di introiti.

Cohen ha anche confermato che YouTube ha in programma un'enorme campagna di marketing per promuovere il servizio una volta lanciato, e sembra che la società sia molto ottimista a riguardo. Infatti, stando alle parole del team, YouTube avrebbe un bacino di potenziali abbonati molto ampio e di gran lunga superiore ai servizi rivali. La società deve ancora confermare il nome ufficiale e la data di lancio della nuova piattaforma di streaming.