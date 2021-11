Youtube: l'autore del primo video mai pubblicato critica la rimozione dei dislike!

Sono passati solo pochi giorni da quando YouTube ha deciso di nascondere i dislike da ogni video sulla propria piattaforma. Nelle ultime ore, però, i fan hanno criticato duramente la mossa di Google, e pare che abbiano trovato un inaspettato alleato nel co-fondatore della piattaforma, Jawed Karim.

Karim è stato il creatore del primo contenuto mai postato su YouTube, "Me at the Zoo", un breve video che lo riprende mentre si trova allo zoo della città di San Diego. Le critiche di Karim alla nuova politica di YouTube si sono palesate anzitutto su Reddit, dove il cofondatore dell'azienda ha bocciato la decisione di Google di rimuovere i "non mi piace" dai video.

Inaspettatamente, però, nella giornata di ieri l'opinione di Karim si è fatta ancora più chiara, ed ha coinvolto il primo video di YouTube: la descrizione del contenuto, infatti, è stata modificata poche ore fa, e ora recita "When every YouTuber agrees that removing dislikes is a stupid idea, it probably is. Try again, YouTube", ovvero "Quando ogni YouTuber è d'accordo sul fatto che rimuovere i dislike è un'idea stupida, probabilmente lo è davvero. Ritenta, YouTube". La descrizione originale del video era "Il primo video di YouTube, caricato alle 20:27 di sabato 23 Aprile 2005. Il video è stato girato da Yakot Laitsky allo Zoo di San Diego".

Il messaggio di Karim è dunque molto chiaro, e si unisce alle numerose critiche contro YouTube rivolte alla piattaforma da grandi YouTuber: in generale, solo i content creator con un minore seguito si sono detti contenti della scelta della piattaforma, mentre il numero complessivo di dislike è ancora visibile dalla dashboard di YouTube Studio.



Intanto, YouTube non ha commentato la vicenda e sembra intenzionato a procedere per la propria strada: solo pochi giorni fa, l'azienda aveva annunciato che non pubblicherà alcun YouTube Rewind nel 2021.