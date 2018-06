YouTube avrebbe permesso la pubblicità su alcuni video cospirazionisti sull'AIDS

Nonostante YouTube abbia rivisto le sue politiche interne per quanto riguarda la pubblicità ed abbia assunto più moderatori "umani", le polemiche sulla gestione dei contenuti non si sono ancora placate. La piattaforma di Google è finita di nuovo sotto i riflettori a causa di alcuni banner pubblicitari comparsi su alcuni video cospirazionisti.

Stando ad Adweek, infatti, YouTube avrebbe permesso la comparsa di pubblicità di compagnie ed aziende famose all'interno di alcuni video "controversi", che trattavano fake news di ambito sanitario, in particolare teorie cospirazioniste sull'AIDS. Una notizia confermata anche da Undark, secondo il quale un filmato che screditava i test ed i trattamenti per il virus dell'HIV avrebbe ospitato un banner dedicato alla nuova Toyota Corolla, mentre Mercedes-Benz sarebbe comparsa in un video intitolato "The AIDS Myth Unraveled".

Un portavoce di YouTube ha commentato così la vicenda: "Tutto questo non sarebbe dovuto accadere, e ci scusiamo con gli utenti per aver commesso questo errore. I video in questione hanno guadagnato meno di 100 negli ultimi 60 giorni; abbiamo rimosso immediatamente le pubblicità e resi noti i nomi di chi ha comprato questi banner. Anche se i nostri sistemi di controllo dei contenuti funzionano nel 99% dei casi, capita che il restante 1% riesca a farsi strada nella piattaforma, ma i nostri sforzi sono rivolti ad assottigliare questo gap ed a rendere YouTube ancora più sicuro".

Una faccenda molto spiacevole per la compagnia, che ha inaugurato da poco YouTube Music e YouTube Premium, conosciuto in precedenza come YouTube Red.