YouTube avvia test annunci pubblicitari negli Shorts: la diffusione sarà graduale

Gli YouTube Shorts sin dal lancio hanno riscosso un enorme successo, per nulla pari a quello della piattaforma rivale TikTok ma pur sempre degno di nota: si parla, del resto, di 5 trilioni di visualizzazioni dal debutto del servizio. Attenzione però al futuro, in quanto YouTube starebbe preparando gli annunci pubblicitari negli Shorts.

A parlare di questa presunta novità in un report inedito sono stati i colleghi di Bloomberg, i quali avrebbero ripreso a loro volta una dichiarazione del Chief Business Officer di Google, Philipp Schindler, rilasciata durante una chiamata agli investitori. In tale contesto, Schindler avrebbe confermato l’avvio dei test delle pubblicità negli Shorts: “Anche se siamo ancora all'inizio, siamo incoraggiati dal feedback e dai risultati iniziali degli inserzionisti”, ha affermato.

In maniera simile a TikTok, dunque, a un anno e mezzo dal lancio degli Shorts anche questi ultimi offriranno spazi pubblicitari affinché le entrate di YouTube aumentino e soddisfino le previsioni degli investitori e della stessa Alphabet. Al contempo, si spera in entrate superiori per i content creator tramite la monetizzazione dei loro contenuti.

Sempre nel contesto della chiamata agli investitori anche Sundar Pichai avrebbe detto la sua: “Come abbiamo sempre fatto con i prodotti, ci concentriamo innanzitutto sulla creazione di un'esperienza utente eccezionale e lavoreremo per creare la monetizzazione nel tempo”. Insomma, sembra proprio che gli Shorts stiano per avvicinarsi ulteriormente a TikTok con un’esperienza ricreativa intervallata da pubblicità.

Nel frattempo su YouTube è arrivata la funzionalità “Super Grazie”, attiva ufficialmente anche in Italia per sostenere ulteriormente gli YouTuber.