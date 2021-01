YouTube avvia il test della funzione Shopping all'interno dei video pubblicati

Già da ottobre 2020 si parlava di una svolta importante in arrivo per YouTube, ovvero la possibilità di acquistare ciò che si vede nei video. Dopo le prime indiscrezioni, però, non si è saputo più nulla...fino a oggi: la piattaforma ha infatti annunciato ufficialmente l’avvio del test di questa funzionalità.

Il comunicato è il seguente: “Stiamo testando un nuovo modo di fare acquisti su YouTube per consentire alle persone di scoprire e acquistare facilmente i prodotti presenti nei video. I creatori di contenuti parte di questo progetto potranno aggiungere determinati prodotti ai loro video; gli spettatori potranno quindi visualizzare l’elenco in primo piano facendo clic sull'icona della borsa della spesa nell'angolo in basso a sinistra del video. Da lì sarà possibile esplorare la pagina di ogni prodotto per visualizzare ulteriori informazioni, video correlati e opzioni di acquisto per quel prodotto”.

Insomma, il funzionamento è molto semplice ma è pur sempre necessario, agli occhi dell’azienda, provare la feature prima di rilasciarla ufficialmente in tutto il mondo e per tutti gli utenti. Per questo motivo ora risulta disponibile solamente per un gruppo limitato di Creators e soltanto negli Stati Uniti; la feature sarà visualizzabile e impostabile, però, sia da PC che da smartphone con iOS o Android.

Molto probabilmente, anche secondo i colleghi di Android Police, tale novità verrà integrata con la Ricerca Google e con la piattaforma Google Shopping, così da permettere a tantissimi negozi al dettaglio – grandi o piccoli che siano – di mostrare i propri prodotti.

Intanto in casa YouTube di recente hanno deciso di bloccare l’account di Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti uscente, fino all’insediamento del neoeletto Joe Biden.