YouTube avvia i test per la traduzione automatica dei commenti ai video

Gli sviluppatori di casa Google continuano a introdurre nuove funzionalità su YouTube: dopo avere visto le misure di sicurezza per utenti under-18, ora è il momento di trattare una feature accessibile in fase di test che prevede la traduzione automatica dei commenti ai video. Purtroppo, però, sembra lontano dalla disponibilità per tutti gli utenti.

Grazie alle segnalazioni giunte ai colleghi di Android Police possiamo osservare come funziona, almeno per ora, questo sistema inedito di traduzione dei commenti: complice Google Translate, ogni volta che nella schermata apparirà un commento in una lingua differente rispetto a quella del sistema esso verrà tradotto nella nostra lingua principale per consentire la comprensione del commento d’interesse.

La visualizzazione della traduzione non sarà automatica: allo stato attuale la feature richiede il clic (o la pressione, se su smartphone) del pulsante “Traduci” posto esattamente sotto il commento in questione. Nel caso poi si desideri ritornare al commento principale basterà cliccare o premere su “Vedi originale”.

Tra gli utenti ci sono già discussioni relative all’efficacia dello strumento, in quanto potrebbe permettere anche la traduzione di commenti potenzialmente offensivi o potrebbe commettere errori nella trascrizione della traduzione corretta, confondendo il lettore. Ciononostante, questa rimane una feature disponibile ancora solamente per gli utenti YouTube Premium fino al 9 settembre sia su app Android che iOS, dove è accessibile tramite la sezione delle funzionalità sperimentali. Non è da escludersi un rinvio del lancio ufficiale rispetto alla detta data di conclusione dei test.

Intanto si parla anche del nuovo abbonamento YouTube Premium Lite, dal rumoreggiato costo di 6,99 Euro al mese e utile soltanto per rimuovere le pubblicità.