YouTube ha bannato il canale di Pornhub: ecco il motivo della scelta

I più attenti tra di voi si ricorderanno dei disguidi tra Pornhub e Instagram, che hanno portato al ban del profilo della prima dal popolare social network. Ebbene, questa volta a prendere una decisione simile è stata YouTube: potete per certi versi immaginare ciò che ha portato a questo.

Come riportato da The Verge e Variety, la piattaforma di Google ha rimosso il canale YouTube di Pornhub per via di "violazioni multiple" relativamente alle linee guida della community. In parole povere, c'è di mezzo la policy per i link esterni alla piattaforma di BigG, in quanto è vietato indirizzare in questo modo verso contenuti non consentiti su YouTube, pornografia inclusa.

Jack Malon, portavoce di YouTube, ha spiegato ai microfoni di The Verge che la chiusura dell'account da quasi 900.000 iscritti, denominato "Pornhub Official", è avvenuta anche perché la piattaforma applica le stesse policy per tutti. "I canali che violano ripetutamente (le linee guida, ndr) o sono dedicati a contenuti in violazione vengono chiusi", ha spiegato Malon.

Dal canto suo, Pornhub afferma di non aver mai usato il canale YouTube coinvolto nella vicenda per pubblicare contenuti non consentiti, così come nega di aver pubblicato link legati a contenuti per adulti. Sempre ai microfoni di The Verge, un portavoce dell'azienda ha dichiarato che "Pornhub mantiene le migliori misure di trust and safety in assoluto su Internet e presta particolare attenzione a fare in modo che non venga violata alcuna delle Linee guida della community di YouTube".

"Purtroppo, questo è solo l'ultimo esempio di discriminazione nei confronti di coloro che lavorano nell'industria per adulti, una tendenza osservata nei social media e in tutti gli altri aspetti della vita", ha continuato il portavoce di Pornhub. Per il resto, alcune fonti come The Verge fanno notare che il canale, oltre a pubblicare contenuti chiaramente diversi da quelli che si possono trovare su Pornhub in sé, aveva restrizioni che permettevano la visione solamente a utenti con almeno 18 anni.