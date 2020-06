YouTube, le Blackpink superano il record di visualizzazioni in 24 ore!

Signore e signori, abbiamo delle nuove regine di YouTube. Infatti, il record di visualizzazioni in 24 ore della piattaforma di Google è stato infranto.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget, a circa un anno dal record fatto segnare dal gruppo K-Pop BTS (che aveva raggiunto il traguardo delle 74,6 milioni di visualizzazioni in 24 ore con il brano "Boy With Luv"), un altro gruppo musicale sudcoreano, questa volta tutto al femminile, ha stabilito un nuovo risultato "da battere".

Infatti, le Blackpink, band composta da Kim Ji-soo, Jennie Kim, Rosé e Lisa, sono riuscite in appena 4 anni (la band si è formata nel 2016) a raggiungere la vetta per quanto riguarda le visualizzazioni su YouTube. Più precisamente, il loro singolo "How You Like That", trasmesso in anteprima sul canale ufficiale il 26 giugno 2020, ha totalizzato 82,4 milioni in appena 24 ore.

Tra l'altro, al momento in cui scriviamo, il video può vantare 118 milioni di visualizzazioni e ha raggiunto il secondo posto nelle Tendenze italiane di YouTube. Insomma, a poche ore dal rilascio del brano, "How You Like That" sembra già essere diventata una hit globale.

C'è chi pensa che 6ix9ine sia l'artista in grado di fare più visualizzazioni ("GOOBA" ne ha fatte veramente tante), ma in realtà le band sudcoreane sono in grado di ottenere risultati decisamente migliori. Pensate che in questo momento, a circa due settimane dall'uscita, il brano "TROLLZ" di 6ix9ine e Nicki Minaj conta 153 milioni di visualizzazioni, mentre le Blackpink hanno raggiunto 118 milioni in pochi giorni.