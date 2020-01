YouTube blocca mini player, commenti e altro in molti video: ecco cosa sta succedendo

Se siete soliti utilizzare l'applicazione ufficiale di YouTube per dispositivi mobili, probabilmente ve ne sarete già accorti: molti video non si possono più vedere attraverso il classico mini-player e spesso non è possibile nemmeno commentare questi contenuti.

Cosa sta succedendo? Ebbene, come sottolineato nella pagina dedicata ai contenuti per bambini, Google sta effettuando delle modifiche alla sua piattaforma di streaming video per rispettare il Children's Online Privacy Act (COPPA). Questa decisione è stata presa in seguito alle preoccupazioni espresse dalla FTC degli Stati Uniti d'America, che ha chiesto all'azienda californiana di rispettare la succitata legge.

Ebbene, da alcuni giorni le prime modifiche si iniziano a vedere anche in Italia, come potete notare dallo screenshot presente in calce alla notizia. Infatti, sotto ad alcuni video riconosciuti dalla piattaforma come "adatti ai bambini" sono iniziati a comparire dei banner pubblicitari che invitano a scaricare l'applicazione YouTube Kids, una variante della piattaforma pensata per i più giovani.

Oltre a questo, i video contrassegnati in questo modo non si possono più vedere tramite il mini player di YouTube. Essenzialmente, quando si prova a rimpicciolire questi contenuti multimediali per guardarli in una piccola finestra, essi vengono messi in pausa e compaiono a schermo delle indicazioni che rimandano a un articolo contenente delle informazioni in merito alla legge COPPA.

Non è finita qui: le funzionalità disattivate o limitate da Google sono molteplici. Riportiamo di seguito la lista condivisa dall'azienda californiana.

Riproduzione automatica sulla Home;

Schede o schermate finali;

Filigrana di branding del canale;

Abbonamenti al canale;

Commenti;

Pulsante "Fai una donazione";

Mi piace e Non mi piace su YouTube Music;

Chat dal vivo o donazioni dalla chat dal vivo;

Merchandising e vendita di biglietti;

Campana notifica;

Pubblicità personalizzata;

Riproduzione sul mini player;

Superchat o Super Sticker;

"Salva in una playlist" e "Salva in Guarda più tardi".

A livello di canale, le funzionalità interessate includono:

Abbonamenti al canale;

Campana notifica;

Post;

Storie.

Insomma, giusto per farvi degli esempi, questi video non si possono nemmeno aggiungere a delle playlist e in alcuni casi i commenti risultano disattivati.

Sul sito ufficiale di Google si legge: "Se i contenuti che pubblicano sono rivolti ai minori, i creator devono impostare il pubblico dei loro video o canali, classificandoli come "destinati ai bambini". In base alle linee guida dell'FTC in relazione al Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), un video è destinato ai bambini se:

I bambini rappresentano il pubblico principale.

I bambini non rappresentano il pubblico principale, ma il video è comunque rivolto ai minori in base a fattori come l'oggetto del video, se il video si concentra su personaggi, tematiche, giochi o giocattoli per bambini e altri".

Per maggiori dettagli, vi consigliamo di prendere visione del video presente qui sopra, pubblicato il 6 gennaio 2020.