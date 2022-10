YouTube, calano le entrate dalla pubblicità: è la prima volta in assoluto

Nella notte italiana, Google ha annunciato i suoi risultati trimestrali che sono stati “macchiati” dal non positivo andamento di YouTube. La piattaforma di condivisione video, infatti, ha registrato il primo calo delle entrate pubblicità della sua storia.

Nella fattispecie, il servizio di Google ha incassato 7,07 miliardi di Dollari dalla vendita di annunci pubblicitari, in calo dell’1,9%. Questo andamento è ben al di sotto delle previsioni di Wall Street e rappresenta il primo calo in assoluto dei ricavi pubblicitari della storia di YouTube.

A deludere è anche stato l’andamento finanziario di Alphabet (la società madre di YouTube e Google), che nel trimestre terminato a Settembre ha riportato profitti per 13,9 miliardi di Dollari ed entrate per 69,1 miliardi di Dollari, ben al di sotto rispetto ai 71 miliardi messi in preventivo dagli analisti di Wall Street.

Dopo l’annuncio, il titolo di Google ha perso il 5,7% in borsa, bruciando circa 7,6 miliardi di Dollari.

L’andamento finanziario del colosso del web riflette a pieno il rallentamento dell’economia globale, alle prese con una possibile recessione ed una crescita dell’inflazione che sta interessando le principali nazioni. A pesare sono i costi dell’energia ma anche il conflitto in Ucraina.

Qualche giorno fa YouTube ha annunciato una serie di novità, tra cui figura un nuovo design.