YouTube cambia look su Android allargando le miniature: restyling in rollout

YouTube sta testando, in queste ore, un nuovo look legato alle miniature dei video sulla sua applicazione Android, aumentandole di dimensione. Il nuovo restyling è attualmente in fase di rollout e l'abbiamo ricevuto anche noi.

Tutte le miniature dei video su YouTube in precedenza avevano un bordo bianco di un certo spessore. Ebbene, ora queste immagini di copertina sono edge-to-edge. Il nuovo stile delle miniature è presente nel feed Home dei consigli personalizzati, delle tendenze e delle iscrizioni. Il v"ecchio" look è ancora presente in altre parti dell'app, come nelle pagine legate ai canali.

Questo cambiamento potrebbe sembrare minore, ma l'effetto è piuttosto notevole su una varietà di fronti. Particolarmente adatto per gli smartphone borderless, il nuovo design si adatta proprio a questo trend, coinvolgendo maggiormente l'utente.

Oltre a questo, la mancanza di bordi bianchi ai lati garantisce anche un aspetto più pulito, almeno nella visione di Google. Le miniature in questione hanno iniziato a diffondersi ampiamente nel corso della scorsa notte. L'update sta avvenendo lato server, con diversi utenti italiani che segnalano sia già disponibile praticamente per tutti anche nel Bel Paese e, in effetti, anche noi l'abbiamo già ricevuto.

Potete vedere qui sotto un nostro screenshot relativo al nuovo restyling. Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti.

Immagine di copertina di 9to5Google