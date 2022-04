YouTube: canzoni altrui pubblicate su canali ufficiali di noti artisti italiani

Il mondo dello streaming musicale è a dir poco frenetico: le uscite sono ormai quasi martellanti, scandite da un calendario preciso e ben congegnato dalle case discografiche. In questo marasma di nuova musica in costante uscita, però, potrebbe emergere qualche problematica.

In particolare, su queste pagine abbiamo portato a galla ormai da anni un problema relativo all'omonimia degli artisti. In parole povere, adottando lo stesso nome d'arte di un "collega" più famoso e pubblicando musica tramite noti servizi di distribuzione indipendenti, alcune persone nel corso degli anni sono purtroppo riuscite a far arrivare le proprie canzoni sui profili ufficiali di nomi ben noti del panorama italiano (e non solo).

Chiaramente in questi casi c'è sempre il dubbio in merito alle intenzioni di chi pubblica la musica in questo modo, dato che in determinati contesti potrebbe trattarsi di un errore non voluto, ma capite bene che un meccanismo di questo tipo potrebbe potenzialmente venire sfruttato da persone poco ben intenzionate per macinare numeri con brani che altrimenti rimarrebbero nel dimenticatoio.

La questione è in ogni caso nota da tempo: lo dimostrano le nostre segnalazioni relative ad album pubblicati sul canale del rapper Nayt (abbiamo trattato la questione nel 2019) e alle canzoni altrui pubblicate sul profilo di Baby K (abbiamo approfondito la situazione nel 2020). Volete sapere come sono andate a finire quelle "storie"? Dei brani dell'album "Jasmine" di Nayt non c'è più traccia, se non sul canale YouTube Nayt Singz con 15 iscritti. Per quel che riguarda, invece, i brani legati a Baby K, questi ultimi sono ora stati correttamente spostati in un canale YouTube Baby K con 5 iscritti. Insomma, alla fine quelle situazioni si sono risolte e speravamo che non si verificassero più questioni simili.

In questo inizio aprile 2022, però, su YouTube abbiamo notato quella che sembra proprio essere un'altra situazione di questo tipo. Il canale coinvolto stavolta è quello del rapper Nitro, che a fine marzo 2022 ha visto la pubblicazione dell'album Honors World, in cui ci sono anche varie collaborazioni con un certo Ryan Hartnell. Basta prendere visione della descrizione legata ai brani per comprendere che qualcosa non va: si tratta infatti di pubblicazioni associate a un noto servizio di distribuzione indipendente, mentre Nitro è un'artista appartenente al gruppo Sony (il più recente album è stato pubblicato da Arista). Al netto di questo, sembra esserci una certa discordanza tra la musica di Nitro e quella che si può ascoltare nell'album.

Approfondendo la questione, abbiamo notato che l'album coinvolto è stato pubblicato anche su Soundcloud da NITRO Go, profilo da 25 follower. Tra l'altro, nel profilo YouTube ufficiale di Nitro compare anche l'album regret love, che dal 2021 a oggi ha raccolto decine di migliaia di ascolti. Non mancano poi brani come Need Somebody (fine 2021), Ghost Mode (fine 2021) e una collaborazione con tale Myzerie (giugno 2021). Insomma, a meno di un'improbabile "carriera secondaria" di Nitro, sembra proprio che si tratti di un nuovo caso di "omonimia".

C'è però un colpo di scena ulteriore: sul canale YouTube ufficiale di Nitro c'è anche un terzo artista. Non mancano infatti i singoli Live It e Here We Come (Main) (FFM Box Promotion Anthem), risalenti rispettivamente al 2020 e al 2014. Insomma, basta dare un'occhiata alla pagina Playlist del canale YouTube di Nitro e scorrere la sezione "Album e singoli" (da PC) per comprendere che potrebbe effettivamente esserci una problematica simile a quelle che abbiamo segnalato in passato.

Ricordiamo in ogni caso che le questioni di "omonimia" dei servizi di streaming non sono di certo legate esclusivamente all'Italia. Infatti, nel 2019 un 15enne riuscì a pubblicare sul profilo Spotify ufficiale di Future. Insomma, nel rapido mondo dello streaming può accadere di tutto (come insegna anche l'incredibile storia del beat del brano 2 Tiri di Lazza).