YouTube cerca di bloccare i messaggi aggressivi avvertendo chi li scrive

Dopo la lista dei 10 video più popolari in Italia nel 2020, si torna a parlare di YouTube, questa volta a causa di una nuova funzionalità. Infatti, il team dietro al popolare servizio di streaming sta cercando di bloccare i messaggi aggressivi.

Non è purtroppo inusuale che sulla piattaforma, come d'altronde in praticamente ogni angolo del Web, gli utenti scrivano commenti potenzialmente in grado di rovinare la giornata a qualcuno. Ma come si può fermare questo dilagante fenomeno? Stando anche a quanto riportato da Engadget e TechCrunch, YouTube sta cercando la strada del buonsenso.

Più precisamente, la piattaforma di Google ha iniziato a utilizzare degli appositi algoritmi per rilevare i messaggi "tossici". Una volta rilevato qualche elemento che può potenzialmente violare le linee guida della community, la funzionalità, illustrata anche sul sito di supporto di BigG e attualmente in fase di rollout su Android, ricorda all'utente di mantenere i commenti su toni rispettosi, invitandolo a consultare le linee guida e chiedendogli se è veramente sicuro di voler pubblicare il messaggio oppure se vuole modificarlo.

Nelle FAQ, YouTube afferma che la comparsa di questo "promemoria" non significa necessariamente che il commento verrà cancellato, ma questo potrebbe accadere se viene effettivamente rilevata una violazione delle linee guida della community.

Ovviamente, è presente anche un apposito tasto per segnalare eventuali errori commessi dal sistema, in modo da aiutare gli algoritmi di Google a comprendere meglio quali sono i commenti "aggressivi" e quali non lo sono.