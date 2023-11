YouTube chiede di specificare l'uso dell'IA: potenziale esclusione dal programma Partner

Andando oltre alla scoperta sul Picture in picture di YouTube, vale la pena tornare a fare riferimento in questa sede alla popolare piattaforma di proprietà di Google. Infatti, adesso quest'ultima sta chiedendo ai Content Creator di specificare quando i loro video fanno uso dell'intelligenza artificiale.

A tal proposito, come riportato anche da Wccftech e Ars Technica, YouTube ha deciso di valutare attentamente il proliferare dei contenuti di questo tipo sulla piattaforma. Questo non significa che non si permetta l'utilizzo dell'IA nei video, ma semplicemente si cerca di evitare inutili rischi.

Più precisamente, la piattaforma ha intenzione di iniziare a richiedere ai Content Creator di specificare se un determinato video contiene dei contenuti realistici ma alterati o sintetici generati mediante sistemi di intelligenza artificiale. I possibili contesti in cui questo si applica vanno dal semplice inserimento di un'immagine generata tramite IA alla presenza di deepfake e simili. Insomma, si vuole fare ordine sull'uso di questa tecnologia, chiedendo maggiori dettagli a chi carica i video sulla piattaforma e potendo in questo modo mostrare meglio agli utenti cosa stanno guardando.

Coloro che caricheranno contenuti senza specificare l'uso dell'IA potrebbero incappare in varie penalizzazioni, visto che un Content Creator che viene scoperto a fare uso di tool di intelligenza artificiale senza averlo dichiarato potrà vedersi rimuovere il contenuto coinvolto. Inoltre, nei contesti più gravi si può arrivare anche alla sospensione dal programma Partner di YouTube.

Chiaramente questa novità va applicarsi al netto di quanto già attivo sulla piattaforma, visto che i video generati tramite IA non ritenuti idonei per restare su YouTube potrebbero essere rimossi anche in caso di presenza dell'apposita indicazione sul contenuto. Gli utenti e le case discografiche potranno tra l'altro effettuare segnalazioni in merito, quando la novità sarà disponibile per tutti. Per ora non sappiamo con precisione quando questo avverrà, ma le fonti si dicono certe che il rollout potrebbe partire a breve.