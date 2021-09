YouTube colpisce ancora: altro famoso bot musicale Discord offline tra 2 giorni

YouTube ha deciso di continuare l’offensiva ai danni dei bot musicali su Discord: a due settimane dalla chiusura di Groovy, ora la piattaforma di casa Google ha agito anche contro Rythm, altro bot musicale estremamente popolare che tra due giorni abbandonerà i suoi oltre 560 milioni di utenti.

Come riportato da The Verge, Big G ha inviato il consueto cease & desist ai gestori del bot obbligando la chiusura del servizio entro sette giorni. Yoav, creatore del bot, ha dichiarato quanto segue: “In un modo o nell'altro sapevamo che alla fine sarebbe successo. Ecco perché abbiamo iniziato a lavorare su qualcosa di nuovo un anno fa. Il ban di Groovy significava solo che sarebbe successo, prima o poi”.

Si parla, dunque, di un servizio inedito sempre sviluppato da Yoav che dovrebbe debuttare in futuro su Discord, ma al momento non sono note informazioni al riguardo. In merito a Rythm, però, si possono citare alcuni dati sensazionali: il bot è stato installato su oltre 20 milioni di server Discord, per un numero superiore a 560 milioni di utenti complessivi e 30 milioni mensilmente, ovvero circa il 20% dell’utenza della piattaforma.

Yoav ha spiegato che Rythm contava su ben 16 server e oltre 4 terabyte di RAM per funzionare correttamente, senza nascondere infine un po’ di malinconia: “Essendo uno dei primi utenti di Discord, è difficile immaginare Discord senza bot musicali, sono diventati la chiave dell'esperienza e portano così tanto divertimento e coinvolgimento a una comunità. È una triste fine di un'era qui per tutti sulla piattaforma”.

Possiamo solo aspettarci ulteriori provvedimenti simili nel corso delle prossime settimane, per chiudere altri servizi simili usati da meno utenti ma pur sempre in violazione dei Termini di Servizio di casa Google.

