YouTube, come funziona in Italia la richiesta di documenti per vedere alcuni video

I più informati tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che YouTube ha recentemente deciso di adottare regole più stringenti per quel che riguarda la visualizzazione di determinati contenuti. Il nuovo sistema di verifica è già attivo anche in Italia, ma come funziona?

Ebbene, come affermato dalla stessa Google sul portale ufficiale di supporto, l'obiettivo è quello di evitare che persone con meno di 18 anni possano guardare contenuti non adatti a loro. Tuttavia, questa scelta non sta coinvolgendo solamente i più piccoli, dato che viene richiesto di effettuare la verifica dell'età anche a chi non ha effettuato l'accesso o, in alcuni casi, a chi vuole vedere un video incorporato in un sito di terze parti.

Sul sito Web ufficiale di Google si legge: "In conformità alla direttiva AVMS, è possibile che ti venga chiesto di verificare nuovamente la tua data di nascita quando guardi video soggetti a limiti di età. Segui le istruzioni per inviare l'immagine di una carta di credito o di un documento di identità validi". La società di Mountain View ha poi pubblicato una pagina di supporto in cui spiega come funziona la verifica dell'età.

In parole povere, come abbiamo visto direttamente anche a noi (trovate degli screenshot in calce alla notizia), anche se avete più di 18 anni potreste trovarvi dinanzi a un pop-up che richiede di completare "una breve verifica per dimostrare di avere l'età minima richiesta".

Una volta premuto sul pulsante "Verifica", compare a schermo una pagina del browser relativa all'account Google. Ci sono due possibilità: aggiunta di una carta di credito per vedere subito il video (non verrà addebitato alcun costo) oppure invio dell'immagine di un documento di identità valido, anche patente o passaporto. Quest'ultimo metodo potrebbe però richiedere fino a tre giorni.