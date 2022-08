YouTube come Prime Video? Clamoroso rumor sui servizi di streaming

Una notizia potrebbe mischiare di nuovo le carte in tavola nel mercato delle piattaforme streaming, soprattutto dopo lo storico sorpasso di Disney+ ai danni di Netflix. Stiamo parlando di YouTube e di un'indiscrezione molto interessante.

Infatti, secondo quanto riportato dal WSJ, Google starebbe lavorando almeno da 18 mesi su una funzionalità aggiuntiva per la piattaforma, ovvero l'implementazione di uno store per canali, qualcosa di probabilmente simile a quanto già proposto anche da Amazon Prime Video per espandere secondo i nostri gusti il catalogo a disposizione.

Ricordiamo che negli Stati Uniti YouTube TV è già una realtà apprezzata da diversi anni e con l'attuale abbonamento sono disponibili oltre 85 canali tra cui FOX, CBS ed ESPN.

La nuova feature, invece, dovrebbe allontanarsi da YouTube TV fornendo agli utenti standard la possibilità di acquistare singolarmente i propri canali preferiti, al contempo distinguendosi da Prime Video per struttura, dal momento che sulla piattaforma di Amazon si tratta principalmente di contenuti on-demand con qualche eccezione, come le partite di calcio del campionato di Serie B con Helbiz Live.

I canali per YouTube dovrebbero arrivare nel corso dell'autunno di quest'anno, ma attualmente non sussiste alcuna conferma in merito né tantomeno sulla stessa esistenza del progetto.

Questa novità potrebbe trasformare la fruizione della piattaforma per molti utenti, ma ricordiamo che Google sta lavorando per rinnovarla ed espanderla già da tempo. Ultima, ma non per importanza, l'implementazione dello zoom sui video di YouTube, seppur con diverse limitazioni per gli utenti.