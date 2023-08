YouTube come Shazam: in test il riconoscimento delle canzoni

Mentre si discute in merito al futuro delle canzoni IA su YouTube, la piattaforma di Google continua a strizzare l'occhio agli amanti della musica. Infatti, una nuova funzionalità avvicina per certi versi YouTube a Shazam, visto che di mezzo c'è la possibilità di far riconoscere i brani al servizio.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e PhoneArena, nonché soprattutto come si evince direttamente da un aggiornamento di una comunicazione del supporto ufficiale di Google, a partire dal 22 agosto 2023 risulta in fase di test una funzionalità in grado di riconoscere le canzoni in riproduzione nelle vicinanze.

Che si tratti di un brano canticchiato o di una registrazione di quanto fuoriesce dalle casse, la società di Mountain View fa sapere che mediante questa novità risulta possibile per gli utenti ottenere rapidamente informazioni in merito a un determinato brano in riproduzione di cui non si conosce o non si ricorda il titolo. Sì, è un po' tutto simile a Shazam.

In ogni caso, quanto richiesto da YouTube ai primi utenti che stanno mettendo alla prova la feature (Google cita che attualmente il tutto è in fase di test per un ristretto numero di persone che fa uso del servizio su dispositivi Android) è una registrazione di più di 3 secondi relativamente alla canzone da identificare. Una volta che il sistema comprenderà di che brano si tratta, l'utente verrà dunque reindirizzato ai relativi contenuti ufficiali.