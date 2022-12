YouTube come Twitch: arrivano emoji personalizzate per le dirette streaming

Le dirette streaming dei maggiori content creator su Twitch sono ricche di emote personalizzate che caratterizzano le loro chat, e la loro assenza si stava facendo sentire in casa YouTube. Il servizio della Grande G ha dunque deciso di lanciare le YouTube Emote, proprio mentre Twitch presenta la Shield Mode.

Le emoticon personalizzate della piattaforma firmata Google potranno essere utilizzate già da questi giorni in una moltitudine di live all’interno della categoria Gaming. Nell’elenco offerto dal Team YouTube viene spiegato che basterà premere sull’icona dello smiley nella chat e inserire le emoji create da artisti indipendenti come Abelle Hayford, Guy Field e Yujin Won. Con il tempo verranno contattati altri giovani disegnatori, grazie ai quali anche le categorie esterne al gaming riceveranno emoticon dedicate.

Non sorprende l’assenza di emoji palesemente ispirate a Twitch come LUL e PogChamp, divenute ormai storiche – assieme a tante altre emoticon – e parte del vocabolario delle nuove generazioni per descrivere momenti specifici persino nella vita vera. Tra le YouTube Emote figurano invece GG, Buffering e Game Over, ad esempio. Non è chiaro se in un futuro più o meno prossimo verrà semplificato l’inserimento di emoji personalizzate per ciascun canale, proprio come su Twitch.

Per il momento, le uniche parole di YouTube sono le seguenti: “Stiamo iniziando con le emoticon create per il gaming, poi lavoreremo per portare ancora più temi di emoticon in futuro, quindi rimanete sintonizzati”.

