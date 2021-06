YouTube come Twitch: si possono leggere i commenti mentre si guarda un video

Sono giorni di novità per YouTube. Infatti, dopo essersi arricchita della funzionalità "Applausi", la nota piattaforma di proprietà di Google sta consentendo ad alcuni utenti di provare un'altra feature interessante.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, nonché come segnalato da alcuni utenti su Twitter, nel corso delle ultime ore non sono in pochi coloro che hanno notato un cambiamento importante per l'applicazione ufficiale di YouTube per Android. Più precisamente, per alcune persone risulta possibile leggere i commenti mentre si sta guardando un video a schermo intero.

Come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, la funzionalità, che per il momento sembra essere in fase di test in quanto non tutti possono effettuare quest'operazione, posiziona sulla destra la sezione dei commenti come una sorta di "finestra flottante", che può essere chiusa tramite la classica "X". Questo ricorda per certi versi quanto è possibile fare su Twitch, dato che la piattaforma di proprietà di Amazon consente di accedere rapidamente alla chat, posta sulla destra, semplicemente effettuando un doppio tap.

Chiaramente ci sono evidenti differenze tra le due piattaforme di streaming, ma l'obiettivo è lo stesso: consentire di leggere comodamente quanto scritto dagli altri utenti senza dover "ridimensionare" troppo il video. Ribadiamo che la funzionalità sembra essere in fase di test e dunque potreste non trovarla per il momento.