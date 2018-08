YouTube comincia a tener conto di quanto tempo passano gli utenti sull'app

YouTube ha introdotto alcune nuove feature nella sua app per smartphone dedicate al "digital wellbeing", ovvero utili a sensibilizzare le persone sui modi e sui tempi con i quali utilizzano il servizio dedicato ai video di Google.

La prima novità consiste in una dashboard che tiene conto di tutto il tempo passato sull'app negli ultimi sette giorni, con la possibilità di inviare un avviso sullo smartphone quando si supera una certa soglia oraria di utilizzo, per invitare gli utenti a fare una pausa, oppure può creare dei reminder personalizzati. Purtroppo, YouTube TV e YouTube Music non risultano ancora compatibili con le nuove funzionalità, quindi il servizio non terrà conto delle ore passate su di essi.

La piattaforma di Google ha pubblicizzato le nuove feature in un post sul suo blog, nel quale si legge come esse siano in realtà "dei nuovi tool creati per aiutare le persone a prendere coscienza del rapporto che hanno con la tecnologia, utili a focalizzare ciò che è più importante per loro e ciò che invece non lo è, per disconnettersi quando ne sentono il bisogno". Nel post l'azienda fa riferimento ad alcuni trucchi e consigli utili per minimizzare le interruzioni, rappresentate dagli avvisi e dalle notifiche inviate dall'app di YouTube.