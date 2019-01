YouTube consiglia video di 5-6 anni fa. La società al lavoro per risolvere

Nelle ultime settimane sono stati molti gli utenti che hanno lamentato problemi con l'algoritmo di YouTube che fornisce consigli sui filmati da guardare. La società ha rivelato di aver ricevuto molte segnalazioni ed ha svelato di essere al lavoro per risolvere il tutto.

Il team che si occupa dello sviluppo ha infatti risposto alle lamentele degli utenti sul subreddit dedicato, in cui le persone si lamentavano dei video consigliati dal sistema sulla home page. Nello specifico, in molti sostenevano che YouTube consigliava loro video di cinque o sei anni fa e live streaming di giochi. un rappresentante della compagnia ha risposto ai reclami riconoscendo un problema nell'algoritmo.

"Vi confermo che YouTube è a conoscenza dei problemi. Crediamo si tratti di qualcosa di strano e per questo stiamo cercando di capire come risolvere" ha affermato un community manager, che qualche ora dopo ha fornito un aggiornamento per specificare che i programmatori "hanno identificato la causa del problema e l'hanno risolto. Se qualcuno lamenta ancora consigli irrilevanti come quelli descritti in questo topic, me lo faccia sapere".

Un rappresentante della piattaforma però parlando con The Verge si è rifiutato di fornire molte informazioni sulla natura del disservizio.

Non è la prima volta che le raccomandazioni di YouTube, che compaiono nella home page ed al lato dei filmati, finiscono al centro di polemiche e critiche. Molte persone hanno a più riprese affermato che l'algoritmo potrebbe essersi rotto, ma la critica più diffusa è che il sistema continui a proporre video non interessanti o rilevanti.

