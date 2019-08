YouTube: i contenuti Originals saranno gratis dal prossimo mese

Dopo numerose indiscrezioni, YouTube ha finalmente confermato che i contenuti Originals pubblicati sulla sua piattaforma saranno visibili gratuitamente a partire dal prossimo mese. La promozione è alquanto interessante e sarà disponibile anche in Italia.

La fonte è direttamente il sito del supporto di YouTube, dove si legge: "A partire dal 24 settembre 2019, l'esperienza di visualizzazione di YouTube Originals varierà a seconda che tu disponga o meno di un abbonamento a YouTube Premium". Coloro che dispongono di un abbonamento Premium potranno guardare questi contenuti senza annunci, avranno accesso in anteprima alle puntate delle serie, potranno scaricare i contenuti per visualizzarli offline e disporranno dell'accesso ai contenuti bonus (come, ad esempio, i Director's cut).

In un post pubblicato qualche mese fa sul blog ufficiale di YouTube si leggeva: "Oggi abbiamo annunciato che tutte le nuove serie e gli speciali di YouTube saranno presto disponibili gratuitamente con gli ads per gli appassionati di tutto il mondo. Siamo lieti di confermare che questa promozione include la terza stagione di Cobra Kai".

Insomma, i contenuti Originals diventano visibili da tutti gratuitamente e non più solamente con l'abbonamento YouTube Premium. Certo, le prime puntate delle varie serie erano già visibili gratuitamente sorbendosi un po' di pubblicità, ma ora stiamo parlando di contenuti completi.