YouTube costringe la chiusura di un famosissimo bot su Discord, addio tra 5 giorni

Nelle ultime ore è giunta una notizia molto triste per gli utenti Discord: il famoso e apprezzatissimo bot Groovy dovrà dire addio alla piattaforma VoIP in data 30 agosto 2021, in seguito alla richiesta formale da parte di YouTube di cessare le attività, data la violazione dei Termini di Servizio del gigante di casa Google.

Stando a quanto riportato da The Verge, la società di Mountain View ha ufficialmente deciso di prendere provvedimenti contro Groovy in quanto fornisce in oltre 16 milioni di server Discord e per oltre 250 milioni di utenti contenuti provenienti proprio da YouTube, violando nello specifico i termini in merito alla modifica del servizio e all'utilizzo per scopi commerciali.

È ben noto come Groovy supporti anche Spotify, Soundcloud e altri servizi, ciononostante il creatore e proprietario del bot Nik Ammerlaan ha affermato che “circa il 98% dei brani riprodotti su Groovy provenivano da YouTube”. Egli ha dunque aggiunto quanto segue, tramite il server Discord ufficiale degli utenti del bot: “Groovy è stata una parte enorme della mia vita negli ultimi cinque anni. È iniziato perché il bot del mio amico ha fatto schifo e ho pensato di poterne fare uno migliore […] Non sono sicuro del motivo per cui hanno deciso di inviarlo [l’avviso di Cease & Desist] ora. Probabilmente non lo sapevano, ad essere onesti”. Egli, comunque, si attendeva ripercussioni simili sin dalla creazione del bot, ma le speranze di “sopravvivere” sembravano crescere con il passare del tempo, senza ricevere alcun avvertimento ufficiale.

Questa potrebbe essere solo la prima di una lunga serie di brutte notizie per gli utenti Discord, dato che in futuro anche altri bot simili come Rythm – installato su 20 milioni di server e con oltre 560 milioni di utenti – potrebbero dover dire addio alla piattaforma.

A proposito di YouTube, recentemente gli sviluppatori hanno avviato i test per la traduzione automatica dei commenti ai video; o ancora, a breve i capitoli dei video risulteranno direttamente tra i risultati di ricerca.