YouTube, questa curiosa feature in arrivo vi lascerà a bocca aperta

Mentre si torna a parlare del presunto dietrofront di YouTube per Apple Vision Pro, con la possibilità di un'app dedicata che si fa sempre più concreta, a tenere banco è un'altra interessante novità in arrivo sulla popolare piattaforma multimediale di Google.

YouTube starebbe sperimentando, infatti, una nuova modalità per filtrare i contenuti suggeriti per noi sulla base del colore. Sì, avete letto bene: a quanto pare, questa sarebbe una delle ultime trovate della Grande G per i suoi fan.

Il filtro dovrebbe ordinare i video a seconda del colore predominante nell'immagine di anteprima offrendoci quindi la possibilità di ricevere suggerimenti su nuovi video da guardare che rispecchino il nostro mood e le nostre esigenze in termini di colorazione.

Per il momento sembra che le opzioni di colore siano molto poche - per l'esattezza tre, cioè rosso, verde e blu - e la natura del tutto sperimentale della funzione non è detto che la possa portare a vedere la luce in maniera stabile nel filtro di ricerca di YouTube. Come suggerisce giustamente Phone Arena, tuttavia, potrebbe trattarsi di uno strumento molto più utile per gli inserzionisti che per gli utenti, dal momento che aiuterebbe a studiare le preferenze di colore degli utenti fornendo pubblicità mirate anche da questo punto di vista.