YouTube disattiverà il numero di iscritti nascosto: il motivo è importante

In seguito al lancio della funzionalità Correzioni di YouTube, si torna a fare riferimento alle novità della piattaforma di Google. Infatti, è stato deciso che verrà disabilitata la feature per nascondere il numero di iscritti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TechCrunch e The Verge, la novità arriva nell'ambito di alcune misure che la piattaforma di BigG sta cercando di mettere in atto per limitare lo spam su YouTube. Infatti, purtroppo di recente sono emerse delle problematiche non di poco conto, che hanno messo in allerta i creatori di contenuti.

Ad esempio, come segnalato ad aprile 2022 dal noto YouTuber Marques Brownlee, è emerso il fenomeno dei falsi account che si fingono i Content Creator e cercano di convincere le persone a effettuare operazioni di vario tipo. Che si tratti di gruppi contenenti chissà quali link malevoli o altro, capite bene che è necessario mettere in atto precauzioni contro campagne di questo tipo.

Lo sa bene anche YouTube, che ha infatti scelto di rendere visibile il numero di iscritti di tutti gli account, così da fornire alle persone un indizio importante in merito all'autorevolezza del canale che sta lasciando il messaggio (consentendo dunque di comprendere "al volo" se si tratta del vero Content Creator o meno).

La novità verrà attivata a partire dal 29 luglio 2022 ed è stata annunciata insieme ad altri cambiamenti pensati per ridurre lo spam. A tal proposito, verranno introdotte ulteriori limitazioni ai caratteri che si possono utilizzare per i nomi dei canali, così che i malintenzionati non possano più sfruttare caratteri speciali per attirare l'attenzione degli utenti. Per i Content Creator è inoltre in arrivo una funzionalità di moderazione dei commenti più "aggressiva", ovvero quella anticipata ad aprile 2022 da Marques Brownlee su Twitter.