YouTube contro disinformazione sulla salute: in arrivo certificati per canali dottori

In seguito ai cambiamenti di design per YouTube, i gestori della piattaforma di streaming annunciano oggi il lancio di un programma di certificazione per i canali di professionisti sanitari per autorizzarli a produrre contenuti relativi alla salute, al fine di arginare la disinformazione e proporre contenuti educativi autentici.

Il post dedicato, che potete trovare in calce alla notizia, conferma che in casa Google hanno stabilito una serie di requisiti per i creatori che richiedono questa certificazione, in primis la presenza quasi esclusiva di contenuti sul tema della salute all’interno del canale. Dopodiché, è fondamentale avere più di 2.000 ore di visualizzazioni sui video pubblici pubblicati negli ultimi 12 mesi. Ovviamente, devono anche attestare di essere medici, infermieri o psicologi riconosciuti.

YouTube verificherà dunque l’autenticità di tali documenti con le autorità competenti e poi approverà eventualmente i canali indicandoli come “professionisti sanitari autorizzati”. Questa etichetta consentirà ai canali di apparire in evidenza tra i risultati di ricerca correlati. Nel caso in cui un creator realizzerà un video non strettamente correlato al mondo della sanità, l’etichetta resterà comunque sul suo account e il filmato interessato potrebbe apparire sempre nella categoria ad hoc se vengono utilizzate parole chiave correlate a una condizione medica.

Le linee guida, specifica YouTube, sono state stabilite dal Council of Medical Specialty Societies e dall’OMS, con l’obiettivo di costruire un quadro attorno a fonti credibili. Il programma verrà lanciato negli Stati Uniti e poi, in caso di riscontro positivo, verrà espanso in altre parti del mondo.

Nel frattempo, dagli Stati Uniti arriva anche il rincaro per YouTube Premium.