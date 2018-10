YouTube down? Il traffico di PornHub cresce del 21%

Nella notte tra martedì e mercoledì gli utenti hanno lamentato gravi problemi di accesso a YouTube. Problemi che hanno avuto un impatto di secondaria importanza in Italia dal momento che si sono verificati nella tarda nottata.

Negli USA però i disservizi sono stati tanti, ma a quanto pare gli utenti hanno trovato come impiegare il tempo.

A rivelarlo i ragazzi di PornHub, che con la solita ironia che li contraddistingue hanno pubblicato il grafico che vi proponiamo in calce, in cui viene mostrato come dalle 21:00 alle 23:00, ovvero nel picco dei disservizi, il traffico web della piattaforma d'intrattenimento per adulti abbia registrato un aumento del traffico che ha toccato alle 22:00 il +21%.

Come si può vedere nell'infografica, il traffico è poi crollato poco dopo le 23:00, nel momento in cui il servizio di Google è tornato disponibile: a mezzanotte il calo è stato del 4%, mentre si è stabilizzato alle 2 di notte.

PornHub riporta che si è trattato di "un aumento significativo di milioni di spettatori durante le ore serali di punta su Pornhub".

Molto curiosi anche i termini ricercati, perchè proprio il termine "YouTube" su Pornhub ha riportato un aumento del 183% delle ricerche, ma nella classifica figurano anche le parole "roleplay", "wwe", "fortnite" e "minecraft".