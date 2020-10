YouTube Downloader rimosso da Internet: avviata la caccia della RIAA

Uno degli strumenti più utilizzati dagli utenti per scaricare musica mp3, in alternativa a programmi come eMule, è il convertitore da YouTube a file audio, creato da molti sviluppatori ma preso di mira in ogni sua versione da enti come la RIAA (Recording Industry Association of America), che di recente ha rimosso il codice YouTube-DL da GitHub.

A scoprire questa rimozione è stato Parker Higgins della Freedom of the Press Foundation, il quale ha condiviso tramite Twitter il post GitHub in cui si può leggere l’annuncio integrale della RIAA e delle case discografiche associate: “Il codice sorgente di youtube-dl è stato progettato e commercializzato allo scopo di aggirare le misure tecnologiche di YouTube per consentire l'accesso non autorizzato alle opere protette da copyright. […] Alla luce delle suddette violazioni del copyright e delle violazioni antielusione, chiediamo di rimuovere e disabilitare immediatamente l'accesso al codice sorgente di youtube-dl in tutte le sue posizioni in cui è ospitato su GitHub”.

Questo takedown è stato chiesto dalla RIAA alla luce di una violazione della Sezione 1201 della legge sul copyright degli Stati Uniti, la quale vieta tutte le misure tecnologiche che aggirano il DRM (Digital Rights Management). Questa rimozione è più che altro un obbligo per la RIAA, ma non sarà mai un rimedio completo per vari motivi: in primis, strumenti come YouTube-DL verranno comunque scaricati, riprodotti e aggiornati in tanti altri siti.

Inoltre, nonostante software e codici come questo siano illegali, le dottrine del fair use consentono il loro utilizzo per archiviare contenuti che potrebbero andare persi perché di scarso interesse per Google o per cercare di offrire agli altri utenti file audio di alta qualità.

Intanto, a proposito di YouTube, Google Play Music ha ufficialmente chiuso per lasciare spazio a YouTube Music, come annunciato ancora ad agosto.