YouTube Downloader torna su GitHub: la piattaforma si schiera con gli sviluppatori

A fine ottobre la RIAA (Recording Industry Association of America) ha deciso di rimuovere il codice di YouTube-DL, uno dei programmi più utilizzati per scaricare video dalla piattaforma di casa Google, dal sito ufficiale di GitHub per problemi con il copyright. Ora, però, il servizio ha preso iniziativa e rimesso il codice disponibile per download.

La rimozione dei file originali era avvenuta in seguito alla violazione della Sezione 1201 della legge sul copyright degli Stati Uniti, la quale vieta tutte le misure tecnologiche che aggirano il DRM (Digital Rights Management); tale rimozione alla fine è risultata più che altro un obbligo per la RIAA, sebbene le dottrine del fair use consentano ancora l’utilizzo di programmi simili per archiviare contenuti a rischio.

Oggi però GitHub ha annunciato di aver ripristinato il repository youtube-dl dopo aver ottenuto nuove informazioni che avrebbero mostrato che il programma non stava aggirando misure di protezione, dunque ricontrollerà il processo di revisione del reclamo della DMCA per garantire che i seguenti passaggi vengano completati prima di elaborare ogni possibile rimozione:

Ogni singolo reclamo alla luce della Sezione 1201 verrà esaminato da esperti tecnici, compresi specialisti indipendenti, per garantire che il progetto eluda effettivamente misure di protezione;

Ogni reclamo ingiustificato o esteso oltre i confini del DMCA verrà respinto;

In caso di ambiguità del reclamo, GitHub si porrà dalla parte dello sviluppatore e lascerà i file online;

e lascerà i file online; Nel caso di completezza e legittimità tecnica del reclamo, GitHub contatterà il proprietario del repository e darà la possibilità di rispondere al reclamo o apportare modifiche al codice sorgente per evitare un takedown. In caso di mancata risposta, contatteremo la persona interessata una seconda volta. Solo quando completati questi passaggi, allora verrà rimosso ogni file;

Dopo la rimozione del repository in seguito al reclamo, GitHub fornirà al proprietario del codice sorgente l’opportunità di affrontare il reclamo e ripristinare i file;

GitHub si prenderà cura di tutti i costi associati a questi passaggi e collaborerà con il team Trust & Safety per rispondere a tutti i ticket degli sviluppatori dando priorità assoluta a questi casi specifici, con l’obiettivo di ripristinare sempre i repository una volta risolti i reclami.

La stessa piattaforma ha dichiarato: “La nostra priorità è supportare l'open source e la comunità degli sviluppatori, e quindi condividiamo la frustrazione degli sviluppatori per questa rimozione, soprattutto perché questo progetto ha molti scopi legittimi. Le nostre azioni sono state guidate da processi richiesti per rispettare leggi come il DMCA che mettono piattaforme come GitHub e sviluppatori in una situazione difficile. […] Continueremo a migliorare il processo di controllo grazie a esperienze come questa”.

Un’ottima notizia, dunque, per tutti coloro che lavorano per salvare video e brani che potrebbero rischiare di essere persi o rovinati per sempre, magari scaricandole in alternativa da altri servizi come eMule.