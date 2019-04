Su YouTube c'è un'intelligenza artificiale che sta suonando death metal a ripetizione

Nel corso dell'ultimo mese un'intelligenza artificiale battezzata Dadabots ha generato e sta trasmettendo ininterrottamente su YouTube musica death metal. Il progetto è frutto di CJ Carr e Zack Zukowski, due esperti del mercato musicale che hanno creato una serie di algoritmi, ognuno dei quali basati su un determinato genere ed artista.

La rete neurale di Dadabots, come viene spiegato in un documento ufficiale, viene addestrata facendole ascoltare gli album di un determinato artista. Gli album vengono suddivisi in migliaia di minuscoli campioni, che le permettono di creare decine di migliaia di iterazioni per sviluppare l'intelligenza artificiale, che inizia a produrre rumore bianco prima di imparare a produrre elementi musicali maggiormente riconoscibili.

Questa particolare versione di Dadabot è stata addestrata basandosi sulla discografia degli Archspire, una band death metal canadese che fa della tecnica il suo punto forte. In precedenza pero Carr e Zukowski si erano anche serviti delle discografie dei Room For A Ghost, Meshuggah e Krallice, altre band molto popolari nel panorama death metal.

Dadabots negli ultimi tempi ha creato anche una serie di album, che possono essere ascoltati gratuitamente tramite la pagina ufficiale, ma la particolarità della notizia è senza dubbio rappresentata dal fatto che lo streaming in questione è continuo e va avanti da tempo.