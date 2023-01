Su YouTube c'è un mistero: è comparso un falso video più vecchio di Me at the zoo

La storia del primo video di YouTube è ormai ben nota, ma ciò che potrebbe esservi sfuggito è che di recente sulla piattaforma è comparso un "rivale" del popolare Me at the zoo. Sì, avete capito bene: è spuntato un video che ancora "più datato".

A tal proposito, come riportato da The Verge, a inizio 2023 è iniziato a circolare online un contributo chiamato "Welcome to YouTube!!!", dalla durata di 48 secondi. In quest'ultimo si vede banalmente un'immagine a bassa risoluzione del logo di YouTube, accompagnata dalla succitata scritta. A far attivare la lente d'ingrandimento è però la data di pubblicazione che risultava inizialmente presente nella descrizione del video: 6 aprile 2005.

Per intenderci, Me at the zoo è su YouTube dal 24 aprile 2005. In parole povere, a prima vista potrebbe sembrare che sia comparso sul Web uno dei primi video test della piattaforma, in quanto, tra l'altro, il tentativo sarebbe quello di attribuire il contributo ai cofondatori di YouTube, Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim. Peccato sia tutto falso.

La portavoce di YouTube Kimberly Taylor ha infatti confermato ai microfoni di The Verge che al centro di tutto c'è stato un bug. Qualcuno è riuscito a modificare la data di pubblicazione del video, ma il primo contenuto pubblicato su YouTube sarà sempre Me at the zoo. Il "mistero" del video più datato è insomma risolto, anche se non è ben chiaro come qualcuno sia riuscito a effettuare un'operazione di questo tipo.

Per il resto, va detto che già inizialmente era stato notato qualche elemento "strano", in quanto nella descrizione del video comparivano le indicazioni relative alla Première, una funzionalità non esattamente appartenente al 2005. Inoltre, l'account legato al video risultava creato nel settembre del 2005, dunque i conti non tornavano sin da subito. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: il video Welcome to YouTube ora risulta pubblicato il 26 gennaio 2023, dunque è arrivato il fix (ma potete vedere com'era la situazione qualche giorno fa tramite Wayback Machine).