Youtube sta eliminando i video storici sul nazismo, e pure i reportage giornalistici

Youtube ha dichiarato guerra all'estremismo di destra, un nuovo cambio di policy mette al bando i contenuti anti-semiti e razzisti. Il problema è che un applicazione indiscriminata di questa decisione ha portato Youtube ad centinaia di filmati storici sul nazismo e addirittura alcuni reportage giornalistici.

Probabilmente si tratta di un errore, di una svista che può succedere quando gli algoritmi fanno il grosso del lavoro, sta di fatto che diversi video reportage che documentavano le manifestazioni dei suprematisti bianchi, o di altri movimenti di estrema destra, siano stati bannati da Youtube nelle ultime ore. Stiamo parlando di contenuti giornalistici, come i video di Ford Fischer, tutti eliminati a distanza di "pochissimi minuti" dall'annuncio delle nuove regole. Oltre a questo, il canale è stato demonetizzato: "Sono un giornalista, alcuni di quei lavori erano finiti in dozzine di documentari", ha scritto laconico su Twitter.

Uno dei video in questione mostrava un confronto tra un antifa e un negazionista dell'olocausto. "Era un video dove il negazionista veniva zittito", ha spiegato.

Contestualmente diversi docenti inglesi —riporta invece il The Guardian— si sono visti cancellare decine di video sul nazismo. Video che in alcuni casi erano semplici clip prese da dei documentari della BBC, e che servivano ai professori per educare i loro studenti sulla brutalità del nazional-socialismo. Almeno uno dei professori intervistati dal The Guardian, ad ogni modo, ha riavuto accesso al suo canale dopo che era stato completamente bannato. Il che fa presupporre che si tratti di un errore grossolano, e non di un tentativo deliberato di mettere in un unico calderone neonazismo, giornalismo e Storia.