YouTube entra in competizione con TikTok e Instagram: lanciati i video 'Shorts'

Dopo Instagram Reels, il nuovo servizio di Instagram giunto in Italia ad agosto per competere direttamente con TikTok, la nuova piattaforma che entra nel mondo dei video brevi è YouTube con i suoi “Shorts”, video da 15 secondi girati con lo smartphone e editabili direttamente tramite l’app ufficiale.

Questo nuovo servizio verrà lanciato nei prossimi giorni, ma soltanto in India: data la quantità di utenti in quel mercato, rendergli disponibile al pubblico una prima beta di Shorts significa comprendere sin da subito quanto possa avere successo un’idea simile. La concorrenza in effetti è molta, tra Instagram, TikTok, Triller e tante altre piattaforme che offrono la medesima feature, dunque in Europa o negli Stati Uniti potrebbe avere poco senso lanciarlo in quanto i guadagni potrebbero essere piuttosto bassi.

Previsioni a parte, YouTube Shorts introduce nell’app di YouTube la possibilità di cliccare su una sezione dedicata ai video brevi per vederli uno alla volta, facendo swipe-up per passare da un contenuto all’altro. La beta partirà dai dispositivi Android per poi giungere in seguito su iOS; altri paesi oltre l’India riceveranno la feature prossimamente, dopo una prima fase di test limitata.

Intanto Oracle sarebbe ormai prossima all’acquisizione di TikTok: dopo gli ultimi commenti del governo cinese riguardo la vendita del social di ByteDance, l’azienda proprietaria di Java sembrerebbe aver battuto Microsoft nella corsa per l’acquisto di TikTok, diventando il partner tecnologico di fiducia negli Stati Uniti. La vendita a titolo definitivo non è ancora ufficiale, però secondo il Wall Street Journal e il New York Times le due parti sarebbero molto vicine all’accordo finale.