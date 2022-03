YouTube si espande e introduce 4000 episodi di show televisivi gratuiti, ma non da noi

Dopo aver trattato il test di una funzionalità relativa all'app YouTube, torniamo ad approfondire le novità del noto servizio di Google. Infatti, su YouTube sono arrivati 4000 episodi gratuiti di show televisivi.

Bisogna però fare chiarezza in merito, in quanto l'annuncio pubblicato sul blog ufficiale di YouTube esplicita a chiare lettere che per il momento la novità è riservata esclusivamente agli utenti statunitensi. Questi ultimi possono ora infatti prendere visione in modo gratuito (con pubblicità) di stagioni complete di popolari show televisivi. Più precisamente, i circa 4.000 episodi resi disponibili risultano accessibili sia mediante browser che attraverso l'app ufficiale della piattaforma per dispositivi mobili e TV.

Sono state infatti lanciate la sezione Film gratuiti di YouTube e la sezione Show gratuiti di YouTube, ma ribadiamo che si tratta di contenuti accessibili solamente dagli Stati Uniti d'America. Infatti, provando a collegarsi dall'Italia alle succitate sezioni compare a schermo il classico messaggio "Something went wrong" (ergo "qualcosa è andato storto"). Inoltre, raggiungendo, ad esempio, la pagina di Hell's Kitchen su YouTube, nonostante compaia a schermo la scritta "Gratis con annunci", provando poi ad avviare il contenuto non risulta possibile guardarlo dal nostro Paese. Insomma, per il momento gli utenti italiani rimangono "a bocca asciutta".

Nonostante questo, era interessante approfondire la questione, anche per comprendere verso quali nuove direzioni si sta spingendo YouTube. Ci sono infatti importanti nomi coinvolti, da Hell's Kitchen a Heartland, passando per Andromeda. Per il resto, ricordiamo che da noi è disponibile la sezione Film e programmi di YouTube, da cui si possono noleggiare e acquistare contenuti.