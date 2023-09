Su YouTube esplode l'utilizzo degli Shorts, ma preoccupano Google

Proprio qualche giorno fa su queste pagine abbiamo spiegato come funziona l’algoritmo degli Shorts di YouTube. Oggi, un nuovo rapporto conferma come il formato di video introdotto dalla piattaforma stia registrando un riscontro importante, ma al contempo parla anche delle preoccupazioni interne di Google.

Secondo il Financial Times, infatti, nelle recenti riunioni dei dirigenti di YouTube si sarebbe discusso del “rischio che i video di lunga durata, che generato le maggiori entrate per l’azienda, stiano svanendo come formato”. I dati interni portati dagli analisti infatti mostrano che i creator “realizzano meno video di lunga durata, spinti dalla mancanza di interesse da parte degli utenti”.

Ovviamente a preoccupare non è tanto l’esplosione dei video brevi, ma l’impatto che questi potrebbero avere sulle entrate pubblicitarie dal momento che le clip più lunghe hanno una “percentuale di clic più elevata sugli annunci di siti di e-commerce”. Qualche indicazione potrebbe essere già arrivata dall’ultima trimestrale, dove Google ha registrato un calo delle entrate pubblicitarie (come negli altri due trimestri): YouTube ha iniziato dal suo canto a prendere provvedimenti contro gli ad blocker, ma ha anche aumentato i prezzi di YouTube Premium negli USA.

Al momento del lancio, YouTube ha affermato che gli Shorts sono “progettati per integrare e non competere con tutti gli altri formati utilizzati dai creator”, ma quanto riportato apre un solco importante.