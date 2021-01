YouTube estende il ban a Donald Trump per un'altra settimana

A pochi giorni dall'annuncio del ban di Trump da YouTube, la piattaforma ha confermato che la sospensione dell'account dell'ormai ex Presidente degli Stati Uniti è stata prorogata per un'altra settimana. La scadenza era fissata per la giornata di oggi, in cui si insedierà il successore Joe Biden.

Parlando con la CNBC, un portavoce ha spiegato che "alla luce delle preoccupazioni sulle potenziali violenze, il canale di Donald J. Trump non potrà caricare nuovi video o effettuare live streaming per altri sette giorni".

Sostanzialmente, quindi, almeno fino al 27 Gennaio 2021 i gestori del profilo di Trump non potranno caricare alcun nuovo contenuto. Inizialmente la scadenza del ban era fissata per oggi, ma evidentemente le preoccupazioni sulle possibili proteste nel giorno dell'insediamento di Biden e Kamala Harris hanno giocato un ruolo determinante in questa scelta.

Tra poche ore infatti si terrà la cerimonia d'insediamento della nuova amministrazione, in una Washington blindata ed in lockdown a causa della pandemia e per evitare altri scontri come quelli occorsi lo scorso 6 Gennaio a Capitol Hill, che hanno spinto praticamente tutte le piattaforme social a bandire i profili di Trump.

Negli ultimi giorni del suo mandato, Trump ha lanciato una nuova offensiva contro Huawei, che è entrata nel mirino del suo governo sin dai primi giorni.