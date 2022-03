YouTube e Facebook contro i media russi: bloccati Russian Today e Sputnik

Arrivano altre misure da parte dei giganti tech contro la propaganda della Russia, in un periodo di massima tensione con la guerra in Ucraina che continua nonostante i colloqui di ieri.

Meta, la società che controlla Facebook, ha annunciato che limiterà l’accesso ai media statali russi sulle proprie piattaforme in tutta l’Unione Europea, in risposta all’invasione dell’esercito russo ai danni della nazione europea. La misura arriva dopo che qualche ora fa la presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, aveva affermato che l’UE bloccherà tutti i media statali russi per fermare “la loro disinformazione tossica e dannosa” per i cittadini del vecchio continente.

Nick Clegg in un tweet ha affermato che “abbiamo ricevuto richieste da un certo numero di governi e dall’UE di compiere ulteriori passi in relazione ai media russi controllati dallo stato”. Ad essere toccati saranno Russian Today e Sputnik.

Decisioni analoghe sono state prese anche da YouTube. Google ha infatti annunciato che bloccherà i media del Cremlino, Russian Today e Spunti, sulla scia di quanto fatto da Facebook e TikTok. Il divieto di YouTube si applica all’interno dell’Unione Europea ed anche nel Regno Unito. "Ci vorrà del tempo prima che i nostri sistemi si allineino completamente. I nostri team continuano a monitorare la situazione 24 ore su 24 per agire rapidamente", ha affermato il servizio di streaming video di Google in una nota .

La guerra che si sta combattendo a Kiev e nelle altre città dell’Ucraina si sta spostando anche sul web: Anonymous ha preso di mira lo yacht di Vladimir Putin, ma qualche giorno fa il vice primo ministro dell’Ucraina Mykhailo Fedorov ha anche chiesto ad Apple di interrompere la vendita dei suoi prodotti in Ucraina.