YouTube facilita la riproduzione rapida dei video a 2x: basterà una gesutre!

A poche pre dalla pubblicazione della notizia relativa all’arrivo della funzione Stable Volume su YouTube, dal web arriva la notizia che vuole Google al lavoro su un’altra feature molto interessante ed utile per la piattaforma di condivisione video.

Secondo quanto emerso, YouTube starebbe testando un nuovo sistema per riprodurre a 2x i filmati. La novità sarà a disposizione degli abbonati YouTube Premium già nei prossimi giorni e consiste in una gesture che consentirà di impostare in maniera rapida la riproduzione video a 2x: nello specifico bisognerà premere a lungo sul player per accedere a questa modalità.

Una volta attivata la funzione, il player mostra un messaggio che avviserà gli utenti dell’attivazione della “Riproduzione a velocità 2x” nella parte superiore dello schermo. Se si rilascia il mouse o il trackpad però il video verrà messo in pausa mentre su Android ed iOS quando si solleva il dito dallo schermo la riproduzione riprenderà a velocità classica.

Attualmente YouTube consente già di aumentare la velocità di riproduzione da 1x a 2x, ma si deve passare attraverso vari livelli di opzioni prima di arrivare al 2x. Evidentemente però Google vuole ridurre al minimo gli step per rivolgersi a coloro che hanno fretta e che vogliono guardare rapidamente un filmato alla massima velocità.