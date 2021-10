YouTube, finisce l'era dei download? Noto programma toglie il supporto

Sembra proprio che si stia muovendo qualcosa relativamente ai download dei video YouTube mediante tool esterni. Infatti, gli utenti che sono soliti sfruttare da molto tempo questa "possibilità", che ricordiamo risulta "controversa" sotto alcuni aspetti, stanno iniziando a segnalare sempre più insistentemente delle limitazioni non di poco conto.

In particolare, recentemente abbiamo analizzato su queste pagine la questione dei presunti importanti rallentamenti alla velocità dei download da YouTube, che sarebbero stati riscontrati da un buon numero di utenti. Chiaramente tutto tace a livello ufficiale, ma secondo la community di JDownloader, popolare gestore di download open source, la principale motivazione sarebbe da ricercarsi nella volontà generale da parte delle piattaforme di garantire una buona esperienza agli utenti "classici".

In questo contesto, arriva un'altra notizia che sembra andare verso una direzione ben precisa. Infatti, stando anche a quanto riportato da ghacks, il noto programma Free Download Manager ha rimosso il supporto a YouTube. Infatti, provando a inserire un URL legato alla popolare piattaforma di proprietà di Google, compare un messaggio chiaro: "I download da YouTube non sono disponibili". Ovviamente, non sono in pochi coloro che hanno notato il tutto e ne hanno discusso sul forum di Free Download Manager.

Tra l'altro, in un apposito thread è intervenuto uno sviluppatore del noto programma, che ha spiegato di essere a conoscenza del tutto e dichiarato che il team sarebbe in contatto con Google. Inoltre, il developer ha rivelato che sarebbe stata propria la società di Mountain View a inviare una "segnalazione" in merito, cosa che avrebbe poi portato alla disattivazione della funzionalità di Free Download Manager. Lo sviluppatore sembra ancora essere speranzoso in merito alla possibilità di risolvere questo "problema", ma capite bene che la questione non è del tutto chiara.

In ogni caso, i "grattacapi" legati ai download si stanno verificando in un periodo in cui Google sta effettuando un test relativo a una funzionalità ufficiale per scaricare i video su YouTube da desktop. Non è tuttavia chiaro se il tutto sia collegato o meno. L'era dei download da YouTube tramite tool esterni è in fase di "tramonto"? Staremo a vedere.