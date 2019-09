YouTube: l'FTC prepara la multa record per aver violato la privacy dei minori

Il New York Times ha pubblicato un nuovo rapporto secondo cui la Federal Trade Commission avrebbe votato a favore di una multa tra i 150 ed i 200 milioni di Dollari ai danni di Google per la violazione della privacy dei minori da parte di YouTube. Il caso potrebbe avere delle ripercussioni significative anche su altre piattaforme utilizzati dai minori.

Qualora il rumor dovesse rivelarsi veritiero, la sanzione potrebbe a tutti gli effetti considerarsi la più importante multa civile della storia dell'FTC in un caso sulla privacy dei minori, e supera di molto quella da 5,7 milioni di Dollari intimata a TikTok per la violazione della riservatezza dei bambini.

Politico sottolinea che prima dell'ufficialità l'importo dovrà essere approvato dal Dipartimento di Giustizia americano, che dovrà ratificare l'accordo trovato tra le due parti prima dell'ufficialità prevista nel giro di qualche settimana. Il senatore democratico Edward Markley ha affermato che "ancora una volta l'FTC ha messo fuori dai guai una potente società con una multa per la violazione della privacy degli utenti online".

Le proteste però non sono destinate a finire ed infatti altre associazioni e politici sono pronti a protestare. E' il caso di Josh Golin, direttore esecutivo della campagna per l'infanzia senza pubblicità, secondo cui "YouTube ha ottenuto enormi profitti ignorando la legge federale sulla privacy dei minori ed impegnandosi a raccogliere dati illegali per il marketing mirato".